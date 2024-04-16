Adıyaman Valisi Besni'deki Yüzme Havuzu İnşaatını İnceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Besni ilçesindeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Osman Varol, Besni ilçesinde olimpik standartlar ve kalitede yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatını inceleyerek çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Varol, tamamlandığında yarı olimpik niteliğiyle hem sporculara hem öğrencilere hem de Besni halkına hizmet verecek bu önemli tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN