Adıyaman Üniversitesi'nden Ampute Bireyler için 'Yüzmede Engel Yok' Projesi

Adıyaman Üniversitesi, toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda ampute bireylere yönelik "Yüzmede engel yok" projesini hayata geçirdi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman halkının sosyal ve psikolojik iyileşme sürecine katkı sunmayı hedefleyen proje; Adıyaman Üniversitesi öncülüğünde, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün destekleriyle yürütülüyor.

Kurs kapsamında ampute bireylere yalnızca yüzme öğretilmekle kalınmıyor; aynı zamanda fiziksel dayanıklılık kazanmaları ve kendilerini güvenle ifade edebilecekleri bir ortam da sunuluyor. 6 Şubat depremlerinde uzuv kaybı yaşayan katılımcılar, bu kurs sayesinde sporun rehabilite edici gücünden yararlanarak sosyal hayata daha güçlü, aktif ve uyumlu bir şekilde katılma imkanı buluyor.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Üniversiteler yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleriyle sınırlı kurumlar değil; aynı zamanda toplumla bütünleşen, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı çözümler üreten yapılar olarak da önemli bir rol üstlenir. 'Yüzmede engel yok' projesiyle ampute bireylerimize hem fiziksel iyileşme imkanı sağlıyor hem de sosyal hayata daha güvenle ve güçlü şekilde katılmalarına katkıda bulunuyoruz. Amacımız, engelleri ortadan kaldırarak herkese fırsat eşitliği sunmak ve toplumsal farkındalığı artırmaktır. Bu tür projelerle, üniversitemizin sosyal sorumluluk alanındaki misyonunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamlı projeye verdikleri değerli katkılardan dolayı Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne; projenin her aşamasında özveriyle emek harcayan Spor Bilimleri Fakültemizin kıymetli akademik ve idari çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi, "Yüzmede engel yok" projesiyle sporun sınır tanımayan gücünü herkese ulaştırmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor. - ADIYAMAN