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Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü'nden modern badem bahçeleri projesi

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Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında kurulan modern badem bahçeleri için gübre dağıtımı yapıldı. Proje, çevre dostu mücadele tekniklerini yaygınlaştırmayı ve birim alandan maksimum verim almayı hedefliyor.

Kurulan modern bahçeler için gübre dağıtımı yapıldı

ADIYAMAN - Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde kurulan modern badem bahçeleri için gübre dağıtımı yapıldı.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen GAP Bölge Kalkınma Ajansınca Desteklenen projede 10 ziraat mühendisine 10'ar dönümden toplam 100 dönüm badem bahçesi kurulumu yapıldı.

Badem bahçelerinin kurulumunun tamamlanması ile birlikte proje çerçevesinde ziraat mühendislerine gübre dağıtımı gerçekleştirildi. Düzenlenen proje amacının modern bahçeler kurularak en son teknikler ile bahçe yönetimini sağlamak, çevre üreticilere model üretmek, çevre dostu mücadele tekniklerini yaygınlaştırmak, yabancı otlar ile mücadele de örnek uygulamaları görünür hale getirmek ve birim alandan maksimum verim almak olduğu vurgulandı.

Toplam bütçesi 1 milyon 305 bin 429 TL olan projenin 2024 yılı Haziran ayında sonunda sona ereceği belirtildi.

Projenin yüzde 70'i GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, yüzde 20'si Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce, yüzde 10'u üretici tarafından karşılandı.

Proje hakkında bilgi veren Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Ela Tohumcu, "Projemiz 2022 yılında başladı ve buradaki amacımız ise bugüne kadar badem üreticilerimiz farklı teknikler kullanarak kendi bildikleri usullerle badem bahçeleri tesisleri kurmuşlardı. ve bu tesisleri kuran herkesin tek bir şikayeti vardı, birim alanından istedikleri geliri elde edemiyorlardı. Bizlerde daha iyi verimin alınması için işi bilen ziraat mühendisi, ziraat teknikeri olan arkadaşlarımızdan önder çiftçimiz olabilecek kişileri seçtik. ve bu çerçevede çok büyük alan olmasa da 10'ar dönümlük, toplamda 100 dönümlük badem bahçesi tesisi kurduk. Bugünde bu kurulan badem tesislerimiz için gübre dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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