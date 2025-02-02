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Adıyaman Örenli Mahallesi'nde Semt Pazarı Kuruldu

Adıyaman Örenli Mahallesi'nde Semt Pazarı Kuruldu
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Deprem sonrası kalıcı konutların yoğunlaşmasıyla Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde semt pazarı kurulmaya başlandı. Yerleşim artışıyla birlikte 10 binin üzerinde insanın yaşaması beklenen konutlar, eski mahallelerin canlılığını yeniden kazandırdı.

Binlerce kişiye yuva olan Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'ndeki kalıcı deprem konutlarındaki insan yoğunluğu artınca semt pazarı kuruldu.

6 Şubat 2023 depremlerinin hemen ardından temelleri kazılan ve kısa sürede tamamlanan Adıyaman Örenli Mahallesi'ndeki kalıcı deprem konutları yaşam alanı oldu. Asrın felaketinin hemen ardından yapımına başlanılan 3 bin 34 konutun kura çekimi yapılarak hak sahiplerine teslim edildi. Konutların bulunduğu alanda okul ve diğer sosyal donatıların da yapımı sürüyor.

Kuraları çekilen konutların büyük bir kısmına hak sahilleri yerleşti. Örenli konutlarında insan yoğunluğu olunca pazarcı esnafı da bunu fırsata çevirdi. 10 binin üzerinde insanın yaşayacağı öngörülen Örenli Konutlarına semt pazarı kuruldu ve hafta sonları bir gün semt pazarı kurulmaya devam edecek. Vatandaşlar başka mahallelere semt pazarına gitmeyecek. Semt pazarının kurulmasını büyük bir memnuniyet ile karşılayan depremzedeler, Örenli konutların eski mahallelerinde ki canlılığı yakaladığını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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