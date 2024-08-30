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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda 91 personel terfi etti

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda subay, astsubay ve uzman jandarma rütbesinde görev yapan 91 personel bir üst rütbeye terfi etti. Terfi törenine Vali Vekili Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş ve terfi edecek personel ve aileleri katıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrinde subay, astsubay ve uzman jandarma rütbesinde görev yapan 91 personel bir üst rütbeye terfi etti.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen rütbe terfi törenine, Vali Vekili Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş ile terfi edecek personel ve aileleri katıldı.

İl Jandarma Komutanlığı rütbe terfi törenine katılan Vali Vekili Ali Erdoğan, jandarma personeline yeni rütbelerinin hayırlı olmasını temennisinde bulunarak görevlerinde başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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