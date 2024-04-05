Adıyaman'da Yabancı Uyruklu Öğrenciler ve Veliler İle İftar Programı Düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile Adıyaman'daki yabancı uyruklu öğrenciler ve veliler ile bir araya gelindi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında Adıyaman'da bulunan yabancı uyruklu öğrenci ve veliler için iftar programı düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Kazım Çoban ve Hatice Delice Dağdeviren ile şube müdürleri katılımıyla gerçekleşen programda, yabancı uyruklu ve Türk öğrencilerimiz ile velileri bir araya geldi.

Program, PIKTES projesinin kısa bir tanıtımıyla başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hatice Delice Dağdeviren, misafirlere hitap etti. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından okunan ezan ile iftarlarını açtı.

İftar yemeğinin ardından yapılan yemek duasıyla program sona erdi. - ADIYAMAN