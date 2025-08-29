Adıyaman'da Sosyal Yardımlaşma Vakfı İşçileri Greve Çıktı

Adıyaman'da bir araya gelen Koop-İş üyeleri, sosyal yardımlaşma vakfı işçilerinin kamu protokolü kapsamına alınmaması nedeniyle greve çıktı.

Türkiye genelindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda çalışan işçiler, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hak ettikleri ücret artışlarının uygulanmaması nedeniyle greve çıkarak basın açıklaması düzenledi.

Adıyaman Valilik Bahçesi'nde düzenlenen basın açıklamasını Koop-İş Sendikası adına Sendika Sözcüsü Nurullah Ertaş okudu.

Basın açıklamasında konuşan Ertaş, TÜRK-İŞ ile hükümet arasında 2 Ağustos 2025 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olan Kamu Çerçeve Protokolüyle 600 bin kamu işçisine verilen ücret zamlarının, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan emekçilere yansıtılmadığını dile getirdi.

Koop-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu bu alanlardaki çalışanlara yalnızca memurlara uygulanan yüzde 11+ yüzde 7 oranlarının teklif edildiğini belirten Ertaş, bu durumu "Üvey evlat muamelesi" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, vakıflarda çalışan personelin pandemiden depreme kadar tüm olağanüstü koşullarda sahada ilk görev alan kişiler olduğunu hatırlatan Ertaş, "Bizler vatandaşın çaresiz anında yanında olan, hafta sonu bile evini görmeden çalışan bir neferler ordusuyuz. Ancak hakkımız olan ücretleri alamıyoruz, geçinemiyoruz, yok sayılıyoruz.

Bizi yok sayan hiçbir sözleşme geçerli değildir. Bu grev bir çığlıktır, bir hatırlatmadır. Biz varız" diye konuştu.

Koop-İş Sendikası üyeleri, mücadeleden geri adım atılmayacağını vurguladı. - ADIYAMAN