Adıyaman'da rahvan atlı binicilik yarışmaları Beşpınar Vadisi'nde coşkuyla tamamlandı

Adıyaman'da düzenlenen Geleneksel Rahvan Atlı Binicilik Yarışmaları, vatandaşların yoğun katılımıyla Beşpınar Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği koordinasyonunda, Adıyaman 02 Rahvan Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yarışlarda biniciler dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Vatandaşlar yarışları gün boyunca ilgiyle takip etti.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri, Vali Vekili Nurettin Yavuz ve Vali Yardımcısı Bilal Göksun tarafından verildi.

Rahvan atçılığının Türk milletinin köklü tarihini, kültürünü ve geleneksel spor mirasını yansıtan önemli bir değer olduğunu belirten Vali Vekili Nurettin Yavuz, "Asırlardır yaşatılan bu güzel geleneğin Beşpınar Vadisi'nde böylesine büyük bir coşku ve katılımla hayat bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Valimiz Abdullah Küçük'ün riyasetinde, Adıyaman'ımızın kültürel değerlerini ve geleneksel sporlarını yaşatmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yarışmalara katılan tüm sporcularımızı kutluyor, organizasyonda emeği geçenlere ve coşkusuyla bu güzel etkinliğe renk katan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı