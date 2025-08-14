Adıyaman'da Piyasa Gözetim ve Denetim Çalışmaları Sürüyor

Adıyaman'da Piyasa Gözetim ve Denetim Çalışmaları Sürüyor
Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü, su kesintileri nedeniyle artan fiyatlara karşı denetimlerini sürdürüyor. 45 markette bin 50 ürün incelendi ve haksız fiyat artışlarına karşı önlemler alındı.

Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında il merkezi ve ilçelerde denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son günlerde yaşanan su kesintileri nedeniyle, özellikle su ve temel ihtiyaç ürünlerinde muhtemel fiyat artışlarına karşı vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alan ekipler, il genelinde zincir ve yerel marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 45 markette toplam bin 50 ürün incelendi. Su fiyatlarının markalar arasında değişkenlik gösterdiği tespit edilirken, denetime tabi tutulan ürünlerin son üç aylık alış ve satış faturaları detaylı şekilde incelendi. Aykırılık tespit edilen firma ve iş yerlerine idari para cezaları uygulandı. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yaz aylarında artan su kesintilerinin fırsatçılık için kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Vatandaşların haksız fiyat artışları ve haksız ticari uygulamalardan etkilenmemesi adına piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
