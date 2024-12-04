Adıyaman'da Okul Sporları Dart Müsabakaları Tamamlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları yıldız kız-erkek dart grup müsabakaları tamamlandı.

Gölbaşı Cimnastik Spor Salonunda oynanan müsabakalarda 4 okuldan 32 öğrencinin yer aldığı 8 takım kıyasıya mücadele verdi. Öğrencilerin hem mücadele verdiği hem de eğlendiği müsabakalarda yıldız kızlarda 1. Atatürk Ortaokulu, 2. Kurugecit Ortaokulu, yıldız erkeklerde ise 1. Atatürk Ortaokulu 2. Kurugecit Ortaokulu oldu. Derece elde eden sporcular il finallerine katılmaya hak kazandı.

Gölbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mesut Güleç müsabakalara katılan tüm okullara teşekkür ederek başarılar diledi. - ADIYAMAN