Noterliklerde araç alım-satım dolandırıcılığına karşı bilgilendirme yapıldı

Adıyaman'da faaliyet gösteren 10 noterlikte, araç alım-satım işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, son dönemlerde araç alım-satım işlemlerinde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmede, araç satışlarında "Aracı dayım, amcam ya da bir başkası adına satıyorum" şeklindeki beyanlara karşı temkinli olunması gerektiği belirtildi.

Piyasa değerinin altında verilen ilanlara karşı daha dikkatli yaklaşılması gerektiği ifade edilirken, ödeme işlemlerinin mutlaka devir sahibi kişiye yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için araç alım-satım işlemlerinde resmi prosedürlerin dışına çıkılmaması ve şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesi çağrısında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı