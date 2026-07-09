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Adıyaman'da 400 derecelik fırının başında ekmek mesaisi

Adıyaman'da 400 derecelik fırının başında ekmek mesaisi
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Adıyaman'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde fırın ocaklarındaki 400 dereceye varan sıcaklık altında çalışan fırıncılar, vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için zorlu mesailerini sürdürüyor.

Adıyaman'da fırıncılar yüksek sıcaklığa rağmen fırın başında ekmek mesaisini sürdürüyor.

Adıyaman'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, fırın çalışanlarının mesaisini zorlaştırıyor. Kentte hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırınlarda ocak içindeki sıcaklık 400 dereceye kadar ulaşıyor. Yaklaşık 30 yıldır fırıncılık yapan Hacı Ünlen'in görev yaptığı fırında, çalışanlar yüksek sıcaklığa rağmen vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için mesailerini sürdürüyor.

Meslekte 30 yılı geride bıraktığını ve yüksek sıcaklık nedeniyle zor şartlar altında çalıştıklarını ifade eden Ünlen, serinlemek ve rahatlamak için sık sık kıyafet değiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti. Yaşadığı zorlu süreci aktaran Ünlen, "Hayat şartları zor. Ara sıra dışarı çıkıp yüzümü yıkıyorum, elbiselerimi değiştiriyorum. İnsan ister istemez terliyor" diye konuştu.

Fırın önünde çalışırken ufak tefek yanıkların ve kazaların kaçınılmaz olduğunu da sözlerine ekleyen Ünlen, tüm zorluklara rağmen Adıyaman halkına kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceklerini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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