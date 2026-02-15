Haberler

Elektrik kaçağı 8 büyükbaş hayvanı telef etti

Güncelleme:
Gerger ilçesindeki bir ahırda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay sonrası hayvan sahibi maddi zarar yaşarken, güvenlik ekipleri inceleme başlattı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik kaçağından dolayı 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Üçkaya köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilen kaçak akım, bir ahırın çatısına temas etti. Olay sırasında ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Hayvanların sahibi Ramazan Işık, yaşanan olayda büyük maddi zarar gördüğünü ifade ederken, ihbar üzerine ekipler bölgede inceleme başlattı. Yetkililer, kaçak akımın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

