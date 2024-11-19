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Adıyaman'da Atseverler Koşu Etkinliğinde Buluştu

Adıyaman'da Atseverler Koşu Etkinliğinde Buluştu
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Adıyaman 02 Rahvan Atlı Spor Kulübü'ne bağlı atseverler, düzenlenen etkinlikte atlarını koşturarak hem spor yaptı hem de sosyal bağlarını güçlendirdi. Katılımcılar, at sporunun desteklenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

At sevdalıları Adıyaman'da bir araya gelip at koşturarak doyasıya eğlendi.

Adıyaman 02 Rahvan Atlı Spor Kulübü'ne bağlı çok sayıda atsever, otogar yakınlarındaki boş arazide düzenlenen etkinlikte atlarını koşturarak hem spor yaptı hem de sosyal bir ortam oluşturdu.

Katılımcılar, atların performanslarını izlerken bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesi konusunda ortak görüş bildirdi.

At binicileri, etkinlik sonunda yetkili kurumlara çağrıda bulunarak bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği uygun alanların tahsis edilmesini talep etti. Biniciler, şehirde at sporunun gelişimi ve yaygınlaşması için destek beklediklerini dile getirdi.

Etkinliğe katılan atseverler, hem sosyal bağların güçlenmesi hem de at sporunun tanıtılması açısından organizasyonun önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Biniciler, at sporunun daha fazla desteklenmesiyle Adıyaman'ın bu alanda öne çıkabileceğine dikkat çekti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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