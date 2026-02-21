Haberler

Arıcılara arı besleme şekeri dağıtıldı

Çelikhan ilçesinde 96 arıcıya, Kaymakam Özgür Pelvan ve Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit'in katılımıyla yüzde 30 indirimli arı besleme şekerleri dağıtıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde arıcılara arı besleme şekerleri dağıtıldı.

İlçe merkezinde Kaymakam Özgür Pelvan ve Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit'in katılımıyla 96 arıcıya toplam 530 torba yüzde 30 indirimli ilkbahar arı besleme şekeri verildi. Arıları için aldıkları şekerden dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade eden arıcılar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Özgür Pelvan ise üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
