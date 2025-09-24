Haberler

Adıyaman'da Antep Fıstığı Hasadı Başladı

Adıyaman'da Antep Fıstığı Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 304 bin dekar alanda Antep Fıstığı yetiştiriciliği için düzenlenen hasat etkinliği başladı. Kaymakam ve tarım müdürü çiftçilerin emeklerini kutladı.

304 Bin dekar alanda Antep Fıstık yetiştiriciliğinin yapıldığı Adıyaman'da hasat başladı.

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Yalankoz Köyünde başlayan Antep Fıstığı hasat etkinliğine Tut Kaymakamı Celal Güngör, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, kurum çalışanları, çok sayıda vatandaş ve çiftçiler katıldı.

Adıyaman'ın önemli üretim merkezlerinden biri olan Tut ilçesinde, Antep Fıstığı hasadı için özel bir etkinlik düzenleniyor. Yalankoz Köyü'nde gerçekleştirilen hasat etkinliği hem çiftçilerin emeklerini taçlandırmayı hem de bölgenin tarımsal potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.

Verimli toprakları ve elverişli iklimiyle dikkat çeken Tut ilçesi, kaliteli Antep Fıstığı üretiminde öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 4 milyon 845 bin dekarlık alanda Antep Fıstığı üretimi yapılırken, bunun önemli bir kısmı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde gerçekleştiriliyor. Yıllık yaklaşık 30 bin tonluk üretim kapasitesiyle Adıyaman, Türkiye genelinde üst sıralarda yer alıyor.

İlde toplam meyvecilik alanı 604 bin dekara ulaşırken, bunun 304 bin dekarı Antep Fıstığına ayrılmış durumda. Bu oran, meyve alanlarının yaklaşık yüzde 50'sine tekabül ediyor. Tut ilçesinde ise 34 bin dekarlık alanda Antep Fıstığı yetiştiriciliği yapılıyor.

Özellikle Yalankoz Köyü ve çevresinde yetiştirilen Antep Fıstıkları, yüksek aroması ve kalitesiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Hasada katılan Tut Kaymakamı Celal Güngör ve Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, üretim hakkında bilgiler alarak çiftçilere de kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
Yol çöktü, kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Olay anı kamerada

Kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Çökme anı korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.