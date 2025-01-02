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Adıyaman'da 40 Üreticiye Yem Kırma ve Sap Parçalama Makineleri Dağıtıldı

Adıyaman'da 40 Üreticiye Yem Kırma ve Sap Parçalama Makineleri Dağıtıldı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde GAP destekli projeyle 40 üreticiye yüzde 70 hibe ile yem kırma ve sap parçalama makineleri teslim edildi. Dağıtım törenine yerel yetkililer katıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde GAP destekli proje kapsamında 40 üreticiye yüzde 70 hibe ile yem kırma ve sap parçalama makineleri dağıtıldı.

Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın destekleriyle yürütülen "Adıyaman İlinde Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Ürünlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 40 üreticiye yem kırma ve sap parçalama makineleri teslim edildi.

Dağıtım törenine, Besni Kaymakamı Çağlar Partal ile AK Parti İlçe Başkanı Ömer Ertürk ve Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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