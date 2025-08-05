Adıyaman Balı Coğrafi İşaret İçin Tescilleniyor

Adıyaman Balı Coğrafi İşaret İçin Tescilleniyor
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Adıyaman'da üretilen balın coğrafi işaret alması için yapılan değerlendirme toplantısında sürecin ayrıntıları ele alındı. Tescil ile birlikte balın kalitesi ve ayırt edici özellikleri güvence altına alınacak.

Adıyaman'da üretilen balın coğrafi işaret alarak tescillenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıda Adıyaman balının coğrafi işaret süreciyle ilgili gelinen aşama, yapılan hazırlıklar ve izlenecek yöntemler ele alındı.

Coğrafi işaret tesciliyle birlikte hem ürünün katma değeri artırılacak hem de Adıyaman'a özgü balın kalitesi ve ayırt edici özellikleri resmi olarak güvence altına alınacak.

Tescil sürecinde bilimsel dayanak sağlamak amacıyla, il genelinde farklı lokasyonlarda konumlandırılan arı kolonilerinden bal numuneleri toplanmaya başlandı. Söz konusu numune toplama çalışmaları, Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli teknik personel tarafından titizlikle yürütülüyor.

Toplanan bal numuneleri, özel şartlarda ambalajlanıp etiketlenerek, değerlendirme ve analiz süreci için yetkili tescil kurumlarına gönderilecek. Numuneler; ürünün aromatik özellikleri, polen yapısı, kimyasal bileşimi ve yöresel flora ile olan ilişkisi açısından detaylı olarak incelenecek. Elde edilecek veriler, coğrafi işaret başvurusunun temelini oluşturacak.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tescil sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman Balının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımının daha etkin yapılacağını, üretici gelirlerinin artacağını ve ürünün korunmuş statüye kavuşarak taklit ve haksız kullanımların önüne geçileceğini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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