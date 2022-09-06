Adana haber... Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sezonu 'Parkta Güzel Bir Gün' ile Açacak

Adana yerel haberi... Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu (SBŞT) yeni sezonu, Adanalı ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Caner Cindoruk’un yönettiği “Parkta Güzel Bir Gün” adlı oyunla açmaya hazırlanıyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte izlediği provalarda oyuncular sergiledikleri performansla takdir topladı.

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu (SBŞT) yeni sezonu, Adanalı ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Caner Cindoruk'un yönettiği "Parkta Güzel Bir Gün" adlı oyunla açmaya hazırlanıyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerle birlikte izlediği provalarda oyuncular sergiledikleri performansla takdir topladı.

SBŞT, 2022-2023 sezonunu, izleyenleri güldürürken, düşündürüp şaşırtan iddialı bir oyunla açacak.

Kieran Lynn'nin yazdığı tek perdelik "Parkta Güzel Bir Gün" adlı komedinin yönetmenliğini Beynelmilel, Kelebek, Elveda Katya, Gerdegan Mevsimi, Yabancı, Çalsın Sazlar, Ekşi Elmalar, Kor, Dar Elbise, İçerdekiler gibi sinema filmleri ile Yaprak Dönümü, Hanımın Çiftliği, Aramızda Kalsın, Muhteşem Yüzyıl, Kadın, Zemheri ve Sadakatsiz gibi TV dizilerindeki rolleriyle tanınan Adanalı tiyatro ve sinema sanatçısı Caner Cindoruk yapıyor.

Yönetmen yardımcılıklarını ise Veysel Sadak ile SBŞT Genel Sanat Yönetmeni Tamer Gözüdeli üstleniyor.

GALASI 21 EKİM'DE YAPILACAK

Oyunun hafta sonunda Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen provasını Başkan Akif Kemal Akay ve belediye bürokratları da izledi.

Mehmet Kara, Taner Cindoruk ve Merve Konuk'un oynadığı, sınır, insan, aidiyet ve özgürlük konularının komedi diliyle ele alındığı tek perdelik oyunda politik kararların neden olduğu trajikomik olaylar çarpıcı bir dille izleyicilere aktarılıyor.

"Parkta Güzel Bir Gün"ün galası, 21 Ekim'de Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılacak.