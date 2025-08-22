Adana'da Ekmeğe 20 Yüzde Zam

Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı yüzde 20 zamlanarak 15 lira oldu.

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana'da 12,5 liradan satılan ekmeğin fiyatının yüzde 20 zam yapılarak 15 lira olarak belirlendiği bildirildi. Zamlı ekmek satışına 23 Ağustos itibarıyla başlanacağı açıklandı. - ADANA