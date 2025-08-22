Adana'da Ekmeğe 20 Yüzde Zam

Adana'da Ekmeğe 20 Yüzde Zam
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da somun ve pide ekmeğin fiyatı, Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile yüzde 20 zamlanarak 15 lira oldu. Zamlı ekmek satışına 23 Ağustos itibarıyla başlanacak.

Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı yüzde 20 zamlanarak 15 lira oldu.

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana'da 12,5 liradan satılan ekmeğin fiyatının yüzde 20 zam yapılarak 15 lira olarak belirlendiği bildirildi. Zamlı ekmek satışına 23 Ağustos itibarıyla başlanacağı açıklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ali Koç transferde gözünü kararttı! 45 milyon euroluk dev teklif

Tansferde gözünü kararttı! 45 milyon euroluk dev teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.