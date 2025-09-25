Acil Ameliyat İçin Hayırseverlerden Yardım Bekliyor

Haber : Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hasta kızıyla birlikte yaşayan Sevda Kesme, kızının acil ameliyat olması gerektiğini aksi takdirde ölüm riski olduğunu ifade etti. Kesme "Kimsem yok bir dul annem var. Çocuğumu da kaybetmek istemiyorum onu ben ne şartlar altında büyüttüm, ellerin işlerine gide gide. Ek iş olarak temizliğe gidiyorum. Ütü yapıyorum, tuvalet, banyo yıkıyorum... Çaresizim ne yapacağımı bilmiyorum hayırseverlerden bir yardım istiyorum." dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kızıyla birlikte yaşayan 64 yaşındaki Sevda Kesme, 25 yıl önce trafik kazasında kaybettiği eşinin emekli maaşını alıyor. Evinin kirasını ise bir hayırsever ödüyor. 2 yıldır tiroid hastası kızının tedavisi için bankadan kredi çektiğini hastane hastane gezdiğini ifade eden Kesme, kızının ameliyat olması gerektiğini aksi takdirde ölüm ve riski olduğunu ifade ederek, hayırseverlerden destek beklediğini söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na konusan Sevda Kesme şunları söyledi:

"Ben eşimi 25 yıl önce kaybettim trafik kazasında. Onun maaşıyla geçiniyorduk kızım da çalışıyordu, kızım şimdi rahatsız onun ameliyat olması lazım, guatr hastalığı var. Adana Şehir Hastanesi'ne götürdüm, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürdüm onlar 'biz bıçak vuramayız üstüne çok geçmiş' dediler. Acil yavrumun ameliyat olması lazım. Özel hastaneye gittik dediler ki 'acil ameliyat olması lazım, Çarşamba günü hazırlıklı olun gelin ameliyat etmek zorundayız' dediler. Ameliyat için 60 bin lira istediler, benim de yok durumun verecek. Şaşırdım, çaresizim ne yapacağımı bilmiyorum hayırseverlerden bir yardım istiyorum.

"Çocuğumu kaybetmek istemiyorum"

Kimsem yok bir dul annem var. Çocuğumu da kaybetmek istemiyorum onu ben ne şartlar altında büyüttüm, ellerin işlerine gide gide. Ek iş olarak temizliğe gidiyorum. Ütü yapıyorum, tuvalet banyo yıkıyorum. Evi geçindirmeye çalışıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum şaşırdım kaldım. Çarşamba günü Osmaniye'de doktorda olmamız lazım acil, araştırıp sorabilirler. Ne yapacağımı bilmiyorum."