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Acemi Avcının Domuz Sürüsü ile Yüzleşmesi Gülümsetti

Acemi Avcının Domuz Sürüsü ile Yüzleşmesi Gülümsetti
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, domuz sürüsüyle karşılaşan bir acemi avcının hedefi tutturamayarak arkadaşının dalga geçmesi eğlenceli anlar yaşattı. Olay anı kameraya yansıdı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde domuz sürüsüyle karşılaşan acemi avcı, hedefi tutturamayınca arkadaşının onunla dalga geçtiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Yabani domuz sürüsü mahalleye indiği esnada kendini korumak isteyen bir kişi, av tüfeğiyle domuzlara ateş etti. Acemi avcının domuz sürüsünde hedefi tutturamadığı anları kayıt altına alan arkadaşı ise onunla dalga geçti. Gülümseten anlar kameraya yansırken, şahsın sürü içerisinde bir domuzu vurduğu görüldü. Domuz sürüsü ise kısa sürede hızla gözden kayboldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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