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ABD: İran ablukasında 55 gemi yönlendirildi

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CENTCOM, İran limanlarına yönelik ablukada 55 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 2 geminin hareketinin engellendiğini ve 2 gemiye çıkarma yapıldığını açıkladı. Trump ise ablukanın İran'daki ekonomik krizi derinleştirdiğini savundu.

ABD ordusu, İran limanlarına uygulanan deniz ablukası kapsamında şimdiye dek 55 ticari geminin farklı rotalara yönlendirildiğini, 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini ve 2 ticari gemiye çıkarma yapıldığını açıkladı.

ABD ordusundan İran limanlarına uygulanan deniz ablukasının son durumuna ilişkin bilgilendirme geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada ablukanın katı bir şekilde devam ettiği belirtilerek, "Bugün itibarıyla CENTCOM 55 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirmiş, 2 ticari geminin hareket kabiliyetini engellemiş ve 2 ticari gemiye çıkarma yapmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Trump, ablukanın İran'daki ekonomik krizi derinleştirdiğini öne sürmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Axios haber sitesine verdiği röportajda İran'ın ekonomik açıdan çok kötü bir durumda olduğunu savunarak, Tahran yönetiminin askerlerine ödeme yapacak kaynaklara sahip olmadığını iddia etmişti. Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının Tahran yönetiminin içinde bulunduğu ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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