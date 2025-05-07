72 Yaşındaki Kadın, Evini Kaybetmemek İçin Mücadele Veriyor

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Fatma Çıtırık, 50 yıldır oturduğu hazine arazindeki evinin arsasını bir müteahhittin satın alarak ev yapmak istemesine tepki gösterdi. Fatma Çıtırık, "Ben yerimi almak istiyorum. Evsizlik ölümden beter. Ben astım hastasıyım ben sıkıntılı insanım bir yerde yaşayamam. Ben ancak kendi evimde yaşarım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde 50 yıldır oturan 72 yaşındaki Fatma Çıtırık, hazine arazisi içerisindeki evinin arsasının bir müteahhit tarafından satın alındığını ve araziye apartman yapılmak istendiğini belirterek, evinden çıkmak istemediğini ifade etti.

"Müteahhitin biri haberim olmadan burayı satın almış"

Konuyla ilgili Kadirli Polis Merkezi'ne şikayette bulunduğunu da bildiren Çıtırık, şikayetinde söz konusu taşınmazın İstinaf Mahkemesi'nde hala sahiplik davasının devam ettiğini ancak müteahhitin taşınmazın elektriğini kestirmeye çalıştığını bildirdi.

Çıtırık, "50 yıldır buradayım. Ağaçlarımı ekmişim, 7 tane çocuk büyütmüşüm bu evin içerisinde. Her birisini bir yere memur ettim gönderdim. Oturduğum yer hazine. Müteahhitin biri haberim olmadan burayı satın almış, sürekli saldırı yapıyor. Çok zulüm yapıyor bana. Evi yıkmaya uğraşıyor evi yıkıp yerine bina dikecek" diye konuştu.

Çıtırık, taşınmazın satılırken kendisine haber verilmediğini de belirterek, "Ben evin içerisindeyim haberim olsa kendim alırdım. Hiç haberim olmadı benim. Bütün ağaçlarımı da kesmiş. Sürekli ne bileyim gümrükten mal kaçırır gibi sürekli saldırıyor eve" dedi.

"Evsizlik ölümden beter"

Çıtırık, konuyu mahkemeya taşıdıklarını söyledi ve "İki avukat görevli şu anda. Yıllarca vergisini verdim kayıp, yok. Faturalar kayıp, hepsi kayboluyor burada. Ben yerimi almak istiyorum. Evsizlik ölümden beter. Ben astım hastasıyım ben sıkıntılı insanım bir yerde yaşayamam. Ben ancak kendi evimde yaşarım. Eşimin PTT memuruydu ölünce bana kaldı maaşı. Ev kiralasam maaşım nereden yetecek. Elektriğimi kesiyor geliyor adresimi kesmiş, yok etmiş, sürekli zulüm hep" şeklinde konuştu.