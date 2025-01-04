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70 Yaşındaki Ayakkabı Tamircisi, 57 Yıldır Mesleğini Sürdürüyor

70 Yaşındaki Ayakkabı Tamircisi, 57 Yıldır Mesleğini Sürdürüyor
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Denizli Buldan'da 70 yaşındaki ayakkabı tamircisi Hasan Büyükdere, 57 yıldır 4 metrekarelik dükkanında el gücüyle çalışan 102 yaşındaki makinesiyle ayakkabı tamir ediyor. Gençlerin bu mesleğe yönelmemesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Büyükdere, mesleğine olan tutkusunu sürdürüyor.

Denizli Buldan'ın 70 yaşındaki ayakkabı tamircisi, 4 metrekarelik alanda 57 yıldır vatandaşlara hizmet veriyor. 13 yaşında girdiği mesleğini gençlerin ayakkabı tamirciliğine yönelmemesi yüzünden 70 yaşında yaşatmaya devam eden emektar usta, 102 yıllık el gücüyle çalışan makinesiyle eski ayakkabıları yeniliyor.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki 70 yaşındaki ayakkabı tamircisi, ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak başladığı mesleğini sürdürüyor. Ayakkabı tamircisi Hasan Büyükdere, ilkokulu bitirdikten sonra 13 yaşında bir dükkanda ayakkabıcılık yapan ve askerliğe kadar çıraklık yaptığını belirtti. Ardından askerliği bittikten sonra köyüne dönen ve kendi dükkanına tutan Büyükdere o dönemden bu yana vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Buldan ilçesinin Dörteylül Mahallesi'nde dört metrekare dükkanında müşterilerine hizmet veren 70 yaşındaki ayakkabı tamircisi Hasan Büyükdere, 102 yıllık el gücüyle çalışan makinayla mesleğini sürdürüyor. Mesleğine aşık olduğunu ifade ederek, gençlerin ayakkabıcılık dahil hiçbir mesleğe yönelmediğini dile getirdi.

"13 yaşımdan beri ayakkabı tamirciliği yapıyorum"

13 yaşında başladığını ve askerden dönünce kendi dükkanında ayakkabı tamirciliği yaptığını belirten Hasan Büyükdere, "13 yaşında bu mesleğe girdim. Askere gidinceye kadar çalıştığım yerde çıraklık yaptım. Sonrasında askerden geldim ve dükkan açtım. O zamandan beri kendi işimi yapıyorum. Ayakkabı tamirinin yanı sıra az sayıda olsa da özel ısmarlama ayakkabı diktirmek isteyen müşterilerime hizmet veriyorum. Önceleri ısmarlama ayakkabı yaptıran çoktu. Hakiki deri ve tahta çiviler kullanarak ayakkabı imal ediyorum" dedi.

"Çıraklar yetişmediği için kendim yapmaya çalışıyorum"

70 yaşında olmasına rağmen mesleğini sürdürdüğünü ve bu dönemlerde bu meslekte çırak yetişmediğini için kendisinin devam ettiğini ve yapmaya çalıştığını belirten Hasan Büyükdere, "Halbuki ayakkabıcılık oturduğun yerden yapılan temiz bir iştir. Sıcak görmezsin, soğuk görmezsin. Ben Buldan'da ustamız Mehmet Gökçedağ'ın yanında ilkokulu bitirince çırak olarak başladığım bu mesleği yetmiş yaşında olmama rağmen sürdürüyorum. Bu dönemlerde bu meslekte çıraklar yetişmiyor. Çıraklar yetişmediği için kendim yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

"Makinam benden büyük, tam 102 yaşında ve makinamı çok iyi bakıyorum"

102 yaşındaki makinası kendisinden büyük olduğunu, makinasını çok iyi baktığını ve mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu dile getiren Büyükdere, "Müşterilerimiz sıraya girerdi. Ismarlama ayakkabı artık pahalı geliyor. Benim makinam elektrikli değil. El gücüyle çalışıyor. Makinam benden yaşlı. Tam 102 yaşında ama ona çok iyi bakıyorum. Allah sağlık verdiği müddetçe mesleğimi sürdürmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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