68 Yaşındaki Geri Dönüşüm İşçisi 'Ekmek Teknesi' ile Hayat Mücadelesi Veriyor

Eskişehir'de üzerinde 'Ekmek Teknesi' yazan el arabası ile geri dönüşüm işçiliği yapan 68 yaşındaki Mustafa Uludağ, her gün saatlerce atık malzeme topluyor.

Emekli olan Mustafa Uludağ, ek gelir sağlamak amacıyla geri dönüşüm işçiliği yapıyor. Sabah saat 05.00 gibi çıkıp akşam 23.00'de eve girdiğini belirten Uludağ'ın el arabasının önündeki 'Ekmek Teknesi' yazısı ise dikkat çekiyor. El arabasıyla hayat mücadelesini sürdüren Uludağ, 68 yaşında olmasına rağmen gayretiyle görenlerin takdirini topluyor.

"El arabamız gerçekten de ekmek teknemiz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mustafa Uludağ, "Ekmek teknemle çöpleri geziyorum, hurda topluyorum. Emekliyim, kendime ekstra bir gelir sağlamak maksadıyla bu işi yapıyorum. Bir yerde gördüm, el arabama ekmek teknesi yazma fikri aklıma geldi. El arabamız gerçekten de ekmek teknemiz. Allah herkese kolaylık versin. Biz bu işi yapıyoruz ama kolay değil. Şunu taşımak gerçekten zor. Sabah 04.00-05.00 gibi kalkıp çıkıyorum, akşam 23.00'de eve giriyorum" dedi. - ESKİŞEHİR