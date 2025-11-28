Haberler

68 Yaşındaki Geri Dönüşüm İşçisi 'Ekmek Teknesi' ile Hayat Mücadelesi Veriyor

68 Yaşındaki Geri Dönüşüm İşçisi 'Ekmek Teknesi' ile Hayat Mücadelesi Veriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 68 yaşındaki Mustafa Uludağ, 'Ekmek Teknesi' yazılı el arabasıyla her gün atık malzemeleri topluyor. Emekli olmasına rağmen ek gelir sağlamak amacıyla geri dönüşüm işçiliği yapan Uludağ, günlük zorlu mücadelesini sürdürüyor.

Eskişehir'de üzerinde 'Ekmek Teknesi' yazan el arabası ile geri dönüşüm işçiliği yapan 68 yaşındaki Mustafa Uludağ, her gün saatlerce atık malzeme topluyor.

Emekli olan Mustafa Uludağ, ek gelir sağlamak amacıyla geri dönüşüm işçiliği yapıyor. Sabah saat 05.00 gibi çıkıp akşam 23.00'de eve girdiğini belirten Uludağ'ın el arabasının önündeki 'Ekmek Teknesi' yazısı ise dikkat çekiyor. El arabasıyla hayat mücadelesini sürdüren Uludağ, 68 yaşında olmasına rağmen gayretiyle görenlerin takdirini topluyor.

"El arabamız gerçekten de ekmek teknemiz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mustafa Uludağ, "Ekmek teknemle çöpleri geziyorum, hurda topluyorum. Emekliyim, kendime ekstra bir gelir sağlamak maksadıyla bu işi yapıyorum. Bir yerde gördüm, el arabama ekmek teknesi yazma fikri aklıma geldi. El arabamız gerçekten de ekmek teknemiz. Allah herkese kolaylık versin. Biz bu işi yapıyoruz ama kolay değil. Şunu taşımak gerçekten zor. Sabah 04.00-05.00 gibi kalkıp çıkıyorum, akşam 23.00'de eve giriyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.