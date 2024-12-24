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62 Yıldır Berberlik Yapan Hikmet Ertane'nin Hikayesi

62 Yıldır Berberlik Yapan Hikmet Ertane'nin Hikayesi
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Niğde'nin Bor ilçesinde 82 yaşındaki Hikmet Ertane, 62 yıldır sürdürdüğü berberlik mesleğini severek yapıyor. Eski aletlerle tıraş yapmaya devam eden Ertane, gençlere çalışma ve sanat öğrenme tavsiyesinde bulunuyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde 20 yaşındayken çırak olarak başladığı berberlik mesleğini 62 yıldır sürdüren Hikmet Ertane, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek yapıyor. 60 yıllık müşterilerinin olduğunu ifade eden Ertane, ilk makineleriyle de halen tıraş yaptığını söyledi.

82 yaşındaki Ertane'nin küçük berber dükkanı; zanaatı sebebiyle müşterileri tarafından, hoş sohbeti nedeniyle de arkadaşları tarafından hiç boş bırakılmıyor. İlçenin en eski esnaflarından olan ve mesleğin ilk yıllarında kullandığı aletlerle hala müşterilerine hizmet veren Ertane, müşterilerinin eski berber olduğu için hala kendisini tercih ettiğini anlattı. "Biz berberlik yapıyoruz, kuaförlük değil" diyen Ertane, ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı olmasının en büyük nedeninin ise hiç durmadan çalışıyor olmaktan kaynaklandığını ifade etti. Ertane; "82 yaşındayım ve 62 yıldır bu işi yapıyorum ve sağlığımı devamlı çalışmaya borçluyum ben. Evde oturamam, bıraksam ne yapacağım? O yüzden çalışmaya devam ediyorum. Çocuklarım da bırakmama razı göstermiyor 'çalışmasan da dükkanda otur' diyorlar. 60 senedir çarşıdayım, çarşıya alışkınım. Arkadaşlarım gelir gider, sohbet ederiz" dedi.

"Gençler çalışsın ve sanat öğrensin"

Dükkanında müşterilerinin fotoğraflarını da biriktiren Hikmet Ertane 60 yıldır kendisini tercih eden müşterileri olduğunu söylerken gençlere de tavsiyelerde de bulundu. Ertane; "Yeni nesil berberler kayışa ustura çalmasını bilmez. Biz eski berberiz, onlar kuaför. Eski makinelerim var. Elektrikler gittiğinde onu kullanıyorum, yeni kuaförlerde o makine yok. 4 çırak yetiştirdim, hepsi dükkan açtı. Şimdi yalnız kaldım, çocuklarımdan da benim sanatımı yapacak kişi yok. Gençlere de tavsiyem çok çalışsınlar ve sanat öğrensinler" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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