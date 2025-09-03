62 Yaşındaki Ali Gubur, Çalışkanlığıyla Gençlere Örnek Oluyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Ali Gubur, üzüm bağlarında çalışarak günlük 1400 lira yevmiye kazanıyor. Çalışkanlığı ve azmiyle gençlere ilham veren Gubur, 'Çalışmaktan zevk duyuyorum' diyor.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Ali Gubur, ilerlemiş yaşına rağmen çalışkanlığıyla gençlere adeta taş çıkartıyor.
Üzüm bağlarında günlük işlerde çalışan Gubur, kamyon dolana kadar yaklaşık 40 kilogram gelen iki kelter üzümü sırtına alarak, kesim alanından kamyonun yanında bekleyen kasa döşeyicilerine ulaştırıyor.
Çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek olan Ali Gubur, "Çalışmaktan zevk duyuyorum. İki kelter üzüm yaklaşık 40 kilo geliyor. Sırtıma alarak üzümleri kamyonun yanına taşıyorum. İşimiz bazen erken, bazen geç bitiyor ama çalışmaktan yılmıyorum." dedi.
Üzüm kelteri taşıyarak günlük 1400 lira yevmiye aldığını belirten Gubur, "Çalışan demir ışıldar. Onun için çalışmaktan yılmayın." diyerek gençlere tavsiyede bulundu. - MANİSA