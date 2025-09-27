60 Yıllık Tarihi Bakkal Köydeki Tek Seçenek

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hizmete devam eden 60 yıllık tarihi bakkalın sahibi Mevlüt Özçetin, "Köy yerinde bizden başka bakkal kalmadığı için kapatamıyoruz" dedi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet mahallesindeki tarihi bakkal, ziyaretçilerini eskiye götürüyor. Zamanın tozlu sayfalarına meydan okuyan bakkal, küçük bir dükkan gibi gözükse de geçmişin sıcaklığını bugüne kadar taşıyan bir mekan olarak öne çıkıyor. Yerel halka hizmet vermeyi sürdüren işletmenin sahibi Mevlüt Özçetin, bölgede kendilerinden başka bakkal kalmadığı için dükkanı kapatamadıklarını belirtti.

"Köy yerinde yılların bakkalıyız, 60 sene oldu"

Bakkal sahibi Mevlüt Özçetin, "Biz 1965 yılından beri yılların bakkalıyız. 90'lı yıllarda kendi imkanlarımla ufak bir araba aldım, o gün bu gündür 40 senedir köylere gidip geliyoruz. Bir zamanlar sebze-meyve de satıyorduk. Yaş ilerleyince sebze işini bıraktık. Şu anda kendimizi idare ediyoruz. Köy yerinde yılların bakkalıyız, 60 sene oldu. Eş, dost ile vakit geçiriyoruz, gelen müşterilerin ihtiyacını karşılıyoruz. Mesela tarım ilaçları olsun, bakkaliye, tüp ve ayakkabısına kadar vatandaşın ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Köy yerinde de bizden başka bakkal kalmadığı için kapatamıyoruz. Böyle idare edip gidiyoruz. Yine de haftada 1 sefer kamyonla gidip geliyorum. Hem köylülerin ihtiyacını karşılıyoruz hem de kendimizi avutuyoruz. Bazen 3-5 faydalanıyoruz, böyle devam ediyoruz" diye belirtti.

"Mevlüt bakkal, yılların bakkalı"

Yakın köyden Recep Başağıç ise "Bakkalın burada olması alışveriş için çok iyi oluyor. Yapıldak köyünde bakkal yok. Bu sebeple gelip Kümbet'ten alışveriş yapıyoruz. Mevlüt bakkal, yılların bakkalı" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR