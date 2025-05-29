5 Çocuk Anneden Aile Ekonomisine Destek: Asma Yaprağı Satışı

5 Çocuk Anneden Aile Ekonomisine Destek: Asma Yaprağı Satışı
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Kahramanmaraş'ta 5 çocuk annesi Hatice Kılıçarslan, bahçesinde topladığı asma yapraklarını satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini vurgulayan Kılıçarslan, çiftçilik yaparak evlilik ve eğitim masraflarını karşılıyor.

Kahramanmaraş'ta 5 çocuk annesi,bahçesinden topladığı asma yapraklarını satarak aile ekonomisine destek oluyor, evlatlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türkoğlu ilçesi Yolderesi Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi 53 yaşındaki Hatice Kılıçarslan, bahçesinde bağlardan topladığı yaprakları satarak para kazanıyor. Eşine destek olan Kılıçarslan, kadınların güçlü olması gerektiğini belirterek evlerinin önüne bahçe yapıp, üretim yapabileceklerini söyledi.

Eşiyle birlikte çiftçilik yaptığınu aktaran Kılıçaslan," Yaz sezonu olduğu için de yaprakları toplayıp satıyorum. Kendi bahçemizden taze taze asma yapraklarını topluyorum. Buraya geliyorum ve müşterilere satıyorum. Buradan sağladığım kazançla da çocuğumu okutuyorum.Asma yaprağının kilosu 180 - 200 TL arasında. 5 çocuk annesi olduğum için eşime her konuda destek oluyorum. Çocuklarımızı okutuyoruz, evimizin ihtiyaçlarını alıyoruz"dedi.

Hayatlarını bu şekilde devam ettirdikleirni anlatan Kılıçaslan," Kadınlarımız güçlü olmak zorunda. Evlerinin önüne bahçe yapsınlar,meyve diksinler onların satışları ile bile kendilerini geçindirebilirler"diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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