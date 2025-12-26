Memleketinden 45 yıl uzak yaşayan kadın Elmadağ'da pizzacı açtı

Memleketinden 45 yıl uzak yaşayan Nurten Güven, Elmadağ'da pizzacı açtı. Güven, 2 bin 500 kilometre uzaktan gelerek baba ocağını pizza dükkanına dönüştürdü.

Elmadağ'daki tek pizza dükkanını işleten Nurten Güven, 45 yıl boyunca Almanya'da yaşadı. Almanya'da yaşadığı sırada 25 yıl boyunca pizza dükkanı işlettiğini aktaran Güven, 8 sene önce memleketi Elmadağ'a döndü. Baba ocağına döndükten sonra bir pizza dükkanı açan Güven, Elmadağ'da pizza dükkanını açtı. İtalyan pizzaları yapan Güven, tüm ürünleri taze kullandıklarını belirtti.

"Buraya bir hayat verelim dedik"

45 yıl boyunca Almanya'da yaşadığını dile getiren Nurten Güven, 8 sene önce Türkiye'ye döndüğünü aktardı. Güven, "Almanya'nın bana verdiği bir çalışma yoğunluğu var. Buraya geldikten sonra biraz boşlukta hissettim kendimi. Biraz da depresyona girdim. Aktifliği kendimde hissettiğimi düşünerek bu baba ocağını canlandırayım dedim. Burayı açtık, buraya bir hayat verelim dedik. Doğduğum büyüdüğüm yer burası. Pizza, içli, ulavaç, kete, çiğ börek yapıyoruz" diye konuştu.

"Burada da hep benim hatıralarım vardı"

Almanya'da da 25 yıl restoran işlettiğine değinen Güven, "Kendi restoranımız vardı. Orayı çalıştırdık. 4 oğlum var. Çocuklarla restoran işi yaptık. Burada da hep benim hatıralarım vardı. Burası atıl vaziyetteydi. Oğlumla düşündük taşındık. Buraya hayat verelim dedik. Bir pizzacı açalım dedik. Bu şekilde çalıştıralım dedik" ifadelerini kullandı.

"Her şeyi taze kullanıyoruz"

Elmadağ'da iyi bir pizzacı olmadığını vurgulayan Güven, "Lezzeti tutturduk. İtalyan pizzaları yaptığımız için her şeyi taze kullanıyoruz. Güzel tepkiler de var. Beğeniyorlar da pizzamızı. 15 kişi alıyor burası. Şimdilik bir günde 10 kişi falan geliyor. Dışarı servisimiz olmadığı için böyle. Servis varken güzel gidiyordu ama oğlum gittikten sonra tek başıma yapamam diye servis işine pek girmiyorum" dedi.

Ayrıca, tüm pizzalarını taş fırında yaptığını kaydeden Nurten Güven, bu durumun pizzalara ayrı bir lezzet kattığını söyledi. - ANKARA