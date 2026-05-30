Kabulbaba Güreşleri'nin finalinde Ali Gürbüz 1'inci oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen geleneksel 350. Kabulbaba Güreşleri'nde başpehlivanlık finalinde Ali Gürbüz, Okan Yavaş'ı yenerek birinci oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen geleneksel 350. Kabulbaba Güreşleri'nin başpehlivanlık finali nefesleri kesti. Finalde Ali Gürbüz ile Okan Yavaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Ali Gürbüz, bu yıl 1'inci oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her yıl düzenlenen ve bu yıl 350'ncisi düzenlenen Kabulbaba Güreşleri yine nefesleri kesti. Birçok pehlivanın güreştiği Kabulbaba Güreşleri'nde, finale Ali Gürbüz ve Okan Yavaş kaldı. Karşı karşıya gelen pehlivanlarda Ali Gürbüz rakibini yenerek 1'inci oldu.

Gürbüz, finalin ardından yaptığı açıklamada Kabulbaba güreşlerinin köylünün büyük emeğiyle yaşatıldığını vurgulayarak, "Bursa Kabulbaba Güreşleri'ne geldik. Burada gerçekten çok önemli bir organizasyon oluyor. Köyünlüğü ve köy halkı bir sene boyunca çalışıp büyük emeklerle bu güreşleri yaptırıyor. Biz de halkımıza en güzel şekilde güreş izletmek istedik. Elimizden geldiğince güzel güreşler yaptık. Bugün de burada birinci olmak nasip oldu" dedi.

Önlerinde lig güreşleri ve ardından Kırkpınar Yağlı Güreşleri olduğunu söyleyen Gürbüz, altın kemer hedefini de hatırlatarak, "Biliyorsunuz bu işin olimpiyatı Kırkpınar. Benim için altın kemer senesi. Yeni kanunla, 5 ayrı yılda 5 kez kemer kazanan pehlivana altın kemere ebedi sahip olma hakkı verildi. Bu hakkı almak için çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah Rabbim hayırlısını nasip eder" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
