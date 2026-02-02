Seyyardan başladı kendi dükkanını kurdu

Kayseri'de 35 yıl önce seyyar satıcı olarak döner ve turşu satarak mesleğe başlayan adam, 26 yıldır kendi dükkanında müşterilerine hizmet veriyor.

Kayseri'de 1985 yılında seyyar satıcı olarak döner ve turşu satmaya başlayan 71 yaşındaki Mustafa Kaya, 26 yıldır müşterilerine kendi dükkanında hizmet veriyor. Mesleğe ilk başladığında okulların önünde ürün satmaya başladığını söyleyen Kaya, yıllar içinde kendi dükkanını açtığını belirtti. Fiyatları herkes yiyebilsin diye özellikle uygun tuttuğunu ifade eden Kaya; "1985 yılından beri döner ve turşuculuk yapıyorum. Önceden el arabası ile seyyar turşuculuktan başladım. Okulların önünde sattık. 2000 yılında dükkana geçerek hem döner hem turşu olarak 35 yıldır devam ediyorum. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz devamlı alıp satıyoruz. Turşumuzun bardağı 30, döner 80 TL biz 1 senedir zam yapmıyoruz. Kayseri'de bizim gibi 80 liraya döner satanda yok. Her vatandaş yesin ve gariban insanlarda faydalansın diye uyguna veriyoruz" dedi. - KAYSERİ