Osmaniye'de Zafer Bayramı Korteji

Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla motor severler Türk bayraklarıyla kortej düzenledi.

Osmaniye Motor Kulübü üyeleri tarafından organize edilen etkinlik, Masal Park önünden başlayarak Devlet Bahçeli Meydanında son buldu. Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle şehir turu atan motorcular, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kortej, Devlet Bahçeli Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Motor severler olarak vatana millete hayırlı işler yapmaya özen gösterdiklerini söyleyen Osmaniye Motosiklet Kulübü Başkanı Serkan Doğan, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bugün bir kortej düzenledik. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize teşekkür ediyoruz. Osmaniye Motosiklet Kulübü olarak vatana, millete hayırlı işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kulübümüz daha güzel işlere imza atacaktır. Burada herkese, özellikle bizlere destek veren muhabir arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık" diye konuştu. - OSMANİYE