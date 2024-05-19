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19 Mayıs Genç ve Spor Bayramı Erzurum'da Kutlandı

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Erzurum'da düzenlenen etkinliklerle 19 Mayıs Genç ve Spor Bayramı kutlandı. Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan kortej yürüyüşü ve Havuzbaşı kent meydanındaki programla kutlamalar devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, etkinliklerin coşkusunu aktardı. Sporcuların gösterisinin ardından il protokolü sergiyi gezdi ve Emniyet Müdürü Kadir Yırtar kan bağışında bulundu.

19 Mayıs Genç ve Spor Bayramı Erzurum'da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Caddesinde düzenlenen kortej yürüyüşünün ardından Havuzbaşı kent meydanında yapılan programla kutlamalara devam edildi. Çifte Minareli Medrese önünden başlayan kortej yürüyüşüne ilgi yoğundu.

Kent meydanında düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, hafta boyunca yapılan etkinliklerden bahsederek yaşanan coşkuyu aktardı.

Sporcuların gösterisinin ardından il protokolü meydanda açılan sergiyi gezdi. Bu arada Emniyet Müdürü Kadir Yırtar Kızılay'ın açtığı stantta kan bağışında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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