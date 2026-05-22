Gençlik Haftası Atıcılık İl Şampiyonası tamamlandı

19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Atıcılık İl Şampiyonası'nda tüfek ve tabanca kategorilerinde genç sporcular dereceye girdi. Şahin Yılmaz, Ela Aydoğdu, Bayram Ali Menderes ve Ahmet Oğuz Sayar gibi isimler birincilik elde etti.

19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atıcılık İl Şampiyonası, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Tüfek ve tabanca kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular gösterdikleri performanslarla dereceye girerek önemli başarılara imza attı.

Genç Erkekler Tüfek kategorisinde Şahin Yılmaz birinci, Yusuf Samurkaş ikinci, Mehmet Ensar Al üçüncü olurken; Genç Kadınlar Tüfek kategorisinde Ela Aydoğdu birinciliği, Nil Berrak Bilgen ikinciliği ve Sehle Sevinir üçüncülüğü elde etti.

Yıldız Erkekler Tüfek kategorisinde Bayram Ali Menderes birinci, Tuğhan Gökçe ikinci olurken; Yıldız Kadınlar Tüfek kategorisinde ise Sevim Sude Nikbay birinci, Melek Serra Doğan ikinci ve Beren Semiha Sarıtunç üçüncü oldu.

Genç Erkekler Tabanca kategorisinde Ahmet Oğuz Sayar birincilik elde ederken, Erenay Çakmak ikinci sırada yer aldı. Genç Kadınlar Tabanca kategorisinde Zeynep Yıldırım birinci, Gülse Eylül Erdoğan ikinci ve Nisa Karabıyık üçüncü oldu. Yıldız Kadınlar Tabanca kategorisinde ise Defne İdil Tuğyan birinciliği, Azra Ilgın Özden ikinciliği elde etti. - AYDIN

