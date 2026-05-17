13 yaşındaki Yusuf'un dürüstlüğü mahalleye örnek oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Yusuf Eskin, kapalı olan marketten aldığı ekmeğin parasını kutunun altına bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar mahalle esnafının takdirini topladı.

Olay, Turgutlu ilçesi Yedieylül Mahallesi Kurultay Sokak'ta bulunan bir markette yaşandı. Sabah saatlerinde kardeşi Zeynep ile birlikte ekmek almak için evden çıkan Yusuf Eskin, marketin kapalı olduğunu gördü. Ekmeği alan Yusuf, parasını güvenlik kamerasına gösterdikten sonra ekmek kutusunun altına bıraktı.

İş yerini açtıktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen market sahibi Hayrettin Yükselten, Yusuf'un davranışı karşısında duygulandığını ifade etti. Dürüst davranışından dolayı Yusuf ve kardeşi Zeynep'i markete davet eden Yükselten, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Baba Ayhan Eskin ise oğlunun davranışının kendilerini gururlandırdığını belirterek, çocuklarını iyi ahlaklı bireyler olarak yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. - MANİSA

