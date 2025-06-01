12. Yeşilay Bisiklet Turu Bayburt'ta Yapıldı

12. Yeşilay Bisiklet Turu Bayburt'ta Yapıldı
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Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu, Bayburt'ta 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu ile bisikletli bireylerin trafikte varlığına dikkat çekildi.

Bayburt'ta "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla geleneksel "12. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Türkiye'deki tüm illerde eş zamanlı düzenlenen turun Bayburt'taki ayağı Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda başladı.

Katılımcılar, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için kent merkezinde pedal çevirdi.

Etkinlik sonunda kura ile katılımcılara top ve bisiklet dağıtıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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