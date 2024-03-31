100 Yaşındaki Zahide Balıkçı Sandalye İle Oyunu Kullandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Zahide Balıkçı, yürüyemediği için sandalye ile götürüldüğü sandıkta oyunu kullandı.

Karapınar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi seçmeni olan 100 yaşındaki Zahide Balıkçı, Cumhuriyet Ortaokulu'nda 1056 nolu sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşların yardımı ile sandalyede oy kullanacağı sınıfa götürülen Zahide Balıkçı, "Bu yaşımda vatandaşlık görevimi yaptım. Bugüne kadar attığım oyların sayısını hatırlamıyorum. Size de zahmet verdim. Hakkınızı helal edin. Seçim hepimize hayırlı olsun" dedi. - KONYA