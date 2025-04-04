10. Uluslararası Edirne Maratonu 31 Ağustos 2025'te Koşulacak

(EDİRNE) - Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nun "zafer" temasıyla 31 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi. Akdağ, "Edirne Maratonu 10'ncu kez 31 Ağustos 2025 tarihinde koşulacak. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı farkındalığı ile gerçekleşecek. Çünkü sporcular bir gün önce 30 Ağustos günü şehrimizde olacak. Yurt dışı, yurt içinden, farklı şehirlerden gelen insanlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu şehrimizde yaşayacağız" dedi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Selimiye Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Uluslararası Edirne Maratonu'nun bütçe sorunu olduğunu, organizasyona tam anlamıyla sahip çıkılmadığını ifade eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Edirne Maratonu 10'ncu kez 31 Ağustos 2025 tarihinde koşulacak. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı farkındalığı ile gerçekleşecek. Çünkü sporcular bir gün önce 30 Ağustos günü şehrimizde olacak. Yurt dışı, yurt içinden, farklı şehirlerden gelen insanlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu şehrimizde yaşayacağız. Doğal olarak bu coşku ertesi gün koşumuza da yansıyacak. Edirne Maratonu'nu bu yıl da bin kişiyle yapmayı planlıyoruz. Her şey bütçeyle ilgili. Eğer bu şehir bu organizasyona tam anlamıyla sahip çıkmış olsa bugün Edirne Maratonu 5 bin kişilerle, belki daha fazla rakamlarla, farklı kategorileriyle koşulacak hale gelmişti. Edirne'de bu potansiyel var. Bizde de bu organizasyon kabiliyeti var. 10 yıldır uluslararası seviyede etkinlik gerçekleştiriyoruz."