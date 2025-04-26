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1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olması Resmi Gazete'de

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olması Resmi Gazete'de
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bazı toplu taşımaların ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bazı toplu taşımaların ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 1 Mayıs 2025 Perşembe ve 19 Mayıs 2025 Pazartesi günlerinde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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