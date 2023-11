+1 kromozom başarılarına ve zorlu hastalıkları yenmesine engel olmadı

Gaziantep'te yaşayan down sendromlu Burhan Mustafa Karaoğlan, hayat sevinci ve sporda elde ettiği başarıların verdiği moralle son 3 yılda hem covid-19'u hem de lösemiyi yendi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Serinevler Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Burhan Mustafa Karaoğlan (14), zorlu şartlara rağmen elde ettiği başarılarla yaşama sımsıkı tutundu. Burhan Mustafa Karaoğlan, +1 kromozoma rağmen annesi Emine ve babası Yunus Karaoğlan'ın destekleriyle son 3 yılda hem kovid-19'u hem de lösemiyi yendi. Spora olan bağlılığı ve tutkusuyla da dikkat çeken Burhan Mustafa, 8 yaşında başladığı yüzme, basketbol ve futsal gibi spor dallarında da önemli başarılara imza atarak çok sayıda madalya kazandı. Burhan Mustafa, son olarak ise futsaldaki başarıları ile Down Sendromlu Futsal Milli Takımına seçildi.

"Mustafa sporla hayat buldu"

Oğlu Mustafa'nın zor zamanlar geçirdiğini, başta lösemi ve covid olmak üzere yaşadığı tüm sağlık sorunlarını spora tutunarak yendiğini belirten baba Yunus Karaoğlan, "Oğlum 6 yaşında spora başladı, 8 yaşında yüzmeyi öğrendi, 10 yaşında yüzmede derece alacak yarışlara hazırladık ama 10 yaşında lösemiye yakalandı. Ondan dolayı yüzmeye bir süre ara verdi. Çok şükür lösemiyi atlatalı 1 yıl oldu şu an spora devam ediyor. Spora tutunup sporla hayat buldu. Mustafa spora aşık bir çocuk, madalyalarımız var. Mustafa'nın geleneksel güreşlerde 2 tane madalyası var. Harici olarak futsalda devam ediyor ve de iyi bir yüzücü. İnşallah başarılarınızın devamı da olacak. 2020 yılında lösemiye yakalandığımızda malum covid çıkmıştı ve Mayıs ayında biz de covide yakalandık ve Mustafa çok ağır geçirdi. Entübe oldu, bayağı uzun bir süreçti, bayağı sıkıntılar yaşadık. Sonra ümmin plazma Gaziantep'te bize geldi. Şükür atlattık. Zor bir süreçti ama hamdolsun şu an iyiyiz, spora devam diyerek sporla da yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Sağlıkta bir rahatsızlığı olmasına rağmen, sporu bırakmadı"

Mustafa'nın birden fazla spor ile ilgilendiğini ve yaptığı sporların kendisine sağlık yönünden motivasyon sağladığını aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, "Mustafa, evladımız çok yetenekli, çok başarılı. Burhan Mustafa Karaoğlan bizim artık milli sporcumuz. Kendisi 2 defa geleneksel güreş yarışmalarında şampiyon oldu. Yüzmede çok başarılı. 15 metre derinlikte nefessiz olarak dalabiliyor ve yüzebiliyor. Mustafa'yı değişik kulvarlarda da kullanıyoruz. Futsal Türkiye Milli Takımı aday kadrosuna seçildi. Yaklaşık 2 yıldır beraber çalışıyoruz. Mustafa'nın çok büyük başarıları var. Sağlıkta bir rahatsızlığı olmasına rağmen, sporu bırakmadı. Lösemi rahatsızlığını uzun bir tedavi süreci sonrası atlattı ve yaptığı bu spor faaliyetleri kendisine hem moral motivasyon yönünden çok etkili oldu. Şimdi de onu atlatmakla beraber kendisi engelsiz spor alanında da bizim çok sevdiğimiz çok değer verdiğimiz ve yeteneklerine de güvendiğimiz bir sporcumuz" diye konuştu. - GAZİANTEP