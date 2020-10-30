Yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri gelişmeleri
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Yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri gelişmeleri

30.10.2020 11:31 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:34
Yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri gelişmeleri

Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları haziranda geçen yıl sonuna göre yüzde 3,6 azalarak 289,3 milyar dolar oldu.

Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları haziranda geçen yıl sonuna göre yüzde 3,6 azalarak 289,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), Haziran 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Ödemeler Bankası - Yerel ve Konsolide Bankacılık İstatistikleri Gelişmeleri" yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları haziranda geçen yıl sonuna göre yüzde 3,6 azalarak 289,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde sektörün, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları yüzde 0,3 artarak 182,1 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri, haziranda 2019 sonuna kıyasla yüzde 3,4 azalışla 324 milyar dolar, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri de yüzde 2,9 düşüşle 238,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'deki bankaların haziranda geçen yıl sonuna kıyasla ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları yüzde 14,5 azalışla 32,2 milyar dolara, bankalardan alacakları da yüzde 21 düşüşle 21,8 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları yüzde 14,2 azalarak 22,3 milyar dolar, bankalardan alacakları ise yüzde 21,7 gerileyerek 12,8 milyar dolar oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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