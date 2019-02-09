Yerel Seçime Doğru

AK Parti Çayıralan Seçim İletişim Merkezi açıldı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, açılışta yaptığı konuşmada, Yozgat ve ilçelerinin AK Parti sayesinde hizmetle tanıştığını, iktidarın ilçelere birçok hizmet kazandırdığını söyledi.

Seçim iletişim merkezinin hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, "Yozgat'ta hangi başarıya koştuysak, hangi yerde iyi işler yapmayı başardıysak ben her defasında Yozgatlı kardeşlerimin hayır duasını orada gördüm. Yasin Şahiner başkanımızla birlikte Çayıralan'da birçok hizmete imza attık. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Belediye başkan adayı Yasin Şahiner'e Çayıralan'ın yeniden yetki vermesi halinde yardımcısı bizler olacağız. En önemlisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır." dedi.

Açılışa, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, Belediye Başkan Adayı Yasin Şahiner ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA