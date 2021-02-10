Fenerbahçe kupadan elendi! Taraftarlar, yenilginin faturasını tek bir isme çıkardı
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Fenerbahçe kupadan elendi! Taraftarlar, yenilginin faturasını tek bir isme çıkardı

10.02.2021 00:26 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:50

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'u sosyal medyadan istifaya çağırdı.

Galatasaray yenilgisi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e yenilip kupaya veda eden Fenerbahçe'de taraftarın sabrı taştı.

Yenilginin faturasını teknik direktör Erol Bulut'a çıkaran sarı lacivertli taraftarlar, karşılaşma sonrasında sosyal medyada tecrübeli hocayı istifaya çağırdı.

Yenilgi sonrası sarı lacivertlilerin sabrı taştı! Erol Bulut'a istifa çağrısı
Yenilgi sonrası sarı lacivertlilerin sabrı taştı! Erol Bulut'a istifa çağrısı

"BIKTIK BUNALDIK"

Twitter'da "erolbulutistifa" etiketiyle açılan hesapta taraftarlar, "Erol ne zaman gidiyosun erol bıktık bunaldık", "Yazık bu taraftarlara bu büyük camiaya. Hiç mi oyun planın olmaz , hiç mi bu kadar oyuncuya top oynatamazsın" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Yenilgi sonrası sarı lacivertlilerin sabrı taştı! Erol Bulut'a istifa çağrısı
Yenilgi sonrası sarı lacivertlilerin sabrı taştı! Erol Bulut'a istifa çağrısı
Fenerbahçe kupadan elendi! Taraftarlar, yenilginin faturasını tek bir isme çıkardı
Haber Yorumları (1)
CİMBOMLU: Dilencilige devam belki mourinho, yu getirirsiniz, puhahaha.
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