Fenerbahçe kupadan elendi! Taraftarlar, yenilginin faturasını tek bir isme çıkardı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'u sosyal medyadan istifaya çağırdı.
Galatasaray yenilgisi sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e yenilip kupaya veda eden Fenerbahçe'de taraftarın sabrı taştı.
Yenilginin faturasını teknik direktör Erol Bulut'a çıkaran sarı lacivertli taraftarlar, karşılaşma sonrasında sosyal medyada tecrübeli hocayı istifaya çağırdı.
"BIKTIK BUNALDIK"
Twitter'da "erolbulutistifa" etiketiyle açılan hesapta taraftarlar, "Erol ne zaman gidiyosun erol bıktık bunaldık", "Yazık bu taraftarlara bu büyük camiaya. Hiç mi oyun planın olmaz , hiç mi bu kadar oyuncuya top oynatamazsın" şeklinde paylaşımlar yapıldı.