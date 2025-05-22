Yenikapı'ya nasıl gidilir? (Galatasaray şampiyonluk kutlamaları!)

Yenikapı'ya nasıl gidilir? (Galatasaray şampiyonluk kutlamaları!)
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kutlamalarının Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacağını duyurdu. Camiaya daha büyük hedefler için birlik çağrısı yaptı. Peki, Yenikapı'ya nasıl gidilir?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarını 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planladıklarını söyledi. Camiaya da seslenen Özbek, daha büyük hedefler için birlikte yürümenin zamanı olduğunu vurguladı.Yenikapı'ya nasıl gidilir

YENİKAPI'YA NASIL GİDİLİR?

YENİKAPI MİTİNG ALANI'NA ULAŞIM REHBERİ
1. METRO İLE ULAŞIM

M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman) veya Marmaray hatlarını kullanarak Yenikapı Metro İstasyonu'na ulaşabilirsiniz.

İstasyondan çıktıktan sonra Yenikapı Sahil Yolu'nu takip ederek 5-10 dakika yürüyüşle miting alanına varabilirsiniz.

2. METROBÜS İLE ULAŞIM

Avcılar-Zincirlikuyu Metrobüs Hattı üzerindeki Cevizlibağ veya Topkapı duraklarında inin.

Bu duraklardan Yenikapı'ya giden BN2 (Topkapı-Yenikapı) veya 34G (Cevizlibağ-Yenikapı) otobüslerine binin.

İDO Yenikapı Terminali veya Yenikapı Sahil durağında indikten sonra kısa bir yürüyüşle miting alanına ulaşın.

3. OTOBÜS İLE ULAŞIM

Yenikapı'ya giden otobüs hatları:

31 (Eminönü-Yenikapı)

36KE (Kazlıçeşme-Edirnekapı)

72T (Topkapı-Aksaray)

73 (Fındıkzade-Yenikapı)

76E (Edirnekapı-Yenikapı)

78 (Gaziosmanpaşa-Yenikapı)

82 (Bağcılar-Yenikapı)

85E (Eyüpsultan-Yenikapı)

97E (Güzeltepe-Yenikapı)

146T (Taksim-Yenikapı)

Yenikapı Sahil veya İDO Yenikapı Terminali duraklarında inip yürüyün.

4. ÖZEL ARAÇ İLE ULAŞIM

Avrupa Yakası'ndan:

E-5 veya Sahil Yolu üzerinden Kennedy Caddesi'ni takip ederek Yenikapı tabelalarını izleyin.

Anadolu Yakası'ndan:

TEM veya D100 karayoluyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçip E-5 yönünde ilerleyin. Kennedy Caddesi çıkışından saparak Yenikapı'ya ulaşın.

Otopark: Miting alanı çevresinde sınırlı otopark alanı bulunduğundan, İDO Yenikapı Terminali Otoparkı veya yakındaki ücretli otoparkları tercih edin.

NOT: Trafik yoğunluğuna karşı toplu taşıma kullanmanız önerilir. Güncel sefer saatleri için İETT Mobil uygulamasını kontrol edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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