Yenikapı hangi kanalda yayınlanıyor (Galatasaray şampiyonluk kutlamaları)?

Yenikapı hangi kanalda yayınlanıyor (Galatasaray şampiyonluk kutlamaları)?
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Sarı-kırmızılı kulüp, 24 Mayıs Cumartesi ve 25 Mayıs Pazar günü olmak üzere iki gün sürecek bir kutlama programı planladı. Galatasaray şampiyonluk kutlaması için heyecan zirveye ulaştı. Peki, Yenikapı hangi kanalda yayınlanıyor (Galatasaray şampiyonluk kutlamaları)?

Galatasaray, 2024/2025 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlıyor. 25. şampiyonluk kupası, 5. yıldızla taçlanacak ve İstanbul Yenikapı'da büyük bir kutlama düzenleniyor. Peki, Yenikapı hangi kanalda yayınlanıyor ( Galatasaray şampiyonluk kutlamaları)?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI HANGİ KANALDA?

Galatasaray şampiyonluk kutlamaları canlı ve şifresiz olarak beIN Sports HABER kanalından yayınlanacak. Ek olarak GS TV ve Galatasaray YouTube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

ETKİNLİKTE SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay.

ŞİFRESİZ YAYIN NASIL İZLENİR?

Galatasaray taraftarları için üç farklı şifresiz izleme seçeneği bulunuyor:

• beIN Sports HABER kanalı Türksat uydusunda şifresiz yayın yapıyor.

• GS TV hem televizyon hem de resmi web sitesi üzerinden ücretsiz yayın sunuyor.

• Galatasaray YouTube Kanalı dünyanın her yerinden erişim imkanı sağlıyor.

Bu platformlar sayesinde Galatasaray taraftarları, şampiyonluk coşkusunu ekran başından doyasıya yaşayabilecek.

Yenikapı hangi kanalda yayınlanıyor (Galatasaray şampiyonluk kutlamaları)?

GALATASARAY KUTLAMASI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00-19.00 DJ Performansları

19.05 Konserlerin Başlangıcı Drone Gösterisi, Pyro Show, Kupa Töreni

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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