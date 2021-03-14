Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında
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Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında

14.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:47

Son günlerde artan vaka sayıları yetkililerde ve vatandaşlarda tedirginlik yaratırken, 'Yeniden kapanma olacak mı?' sorusunun cevabı merak edildi. Yarın Beştepe'de toplanacak olan Kabine koronavirüsle mücadelede atılacak yeni adımları değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde yaptığı açıklamada, aldıkları kararın arkasında duracaklarını vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın risk durumu haritasında büyük bir değişim yaşanmazsa kapanma olmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine, yarın Beştepe'de bir araya gelecek. Kabine toplantısının ana gündem maddesi ise koronavirüsle mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar olacak. Kabine, illerdeki vaka artışlarını gözden geçirecek.

MUTANT VİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER MASAYA YATIRILACAK

Son Bilim Kurulu toplantısında mutasyonlu illerin sayısı 76 olarak açıklanırken, ülkemizde İngiltere, Güney Afrika, California-New York ve Brezilya mutantlarının görüldüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen günlerde yaptığı açıklamada mutant virüsün mücadeleyi etkilediğini vurguladı. Kabine toplantısında mutant virüse karşı alınabilecek önlemlerin de masaya yatırılması bekleniyor.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı çalışmaları da gündem maddelerinden biri olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

YENİDEN KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında mutasyon nedeniyle vaka sayılarındaki artışın sorulması üzerine, "Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız" açıklamasını yapmıştı.

VAKA SAYILARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Gözler yarın yapılacak olan Kabine toplantısına çevrilirken, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri ve renk haritası da dikkate alınacak. Şehirlerin risk grubuna göre renklendirildiği haritada büyük bir değişim gözlemlenmezse kapanma olmayacak.

Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında

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