Yenice'nin kapya cinsi kırmızıbiber fideleri toprakla buluştu
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Yenice'nin kapya cinsi kırmızıbiber fideleri toprakla buluştu

Yenice'nin kapya cinsi kırmızıbiber fideleri toprakla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, 30 bin dönüm alanda üretimi yapılan coğrafi işaret tescilli kapya cinsi kırmızıbiber fideleri toprakla buluştu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, 30 bin dönüm alanda üretimi yapılan coğrafi işaret tescilli kapya cinsi kırmızıbiber fideleri toprakla buluştu.

Yenice ilçesinde en çok kapya biber üretiminin yapıldığı Agonya Ovası'ndaki Reşadiye Köyünde, biber üreticileri fideleri toprakla buluşmaya başladı.

Tohumların 40 günde yetiştirilerek toprakla buluştuğunu belirten Reşadiye Köyü Muhtarı ve biber üreticisi Nuran Şen, "Yenice kırmızı kapya biberi mart ayı ilk haftası ektiğimiz tohumları, 40 günde yetiştirdiğimiz fideleri bugün toprakla buluşturduk. Kötü bir hasat sezonu geçirdik. Ardından umudumuzu yitirmeden tekrar bu sezon biber dikimine başladık. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Bereketli olsun. Rabbim hakkımızda ne hayırlı ise onu versin. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun diyorum. Biber yetiştiriciliği gerçekten zor, emek isteyen bitki. Her işte olduğu gibi bu işte zor" dedi.

"Bu sene iç ve dış ticarette üreticilerimize hayırlı olacağını düşünüyorum"

10 Mart 2021 tarihinde coğrafi işaret tescili alan Yenice kırmızı biberinin iç ve dış piyasada iyi bir pazar oluşturacağını ifade eden Şen, "Mart ayında tohumların toprakla birleşmesi ile başlayan serüvenimiz Mayıs ayında fidelerin toprakla kavuşmasıyla devam ediyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sulama, çapalama, ilaçlama ve gübreleme bakımlarından sonra Ağustos'un son haftası veya Eylül'ün ilk haftası hasada hazır olmuş oluyor. Biliyorsunuz Yenice kırmızıbiberi coğrafi işaret belgesini almış bulunuyoruz bu sene. İç ve dış ticarette üreticimiz için hayırlı olacağını düşünüyorum. Fiyatlarda muhakkak katkısı olacaktır. Umut ediyoruz en azından" diye konuştu.

İşçi yevmiyesi günlük 130 lira

Biber dikiminde çalışan bayan işçilerin günlük yevmiyesinin 130 lira olduğunu da sözlerine ekleyen Şen, "Tarlada biber dikiminde çalışacak işçi sorunu yaşamıyoruz bu sene. Çünkü geçen yılki düşük fiyat darbesinden sonra biber dikimini yarı yarıya azalttık. Ben geçen yıl 75 dönüm biber dikmiştim. Bu yıl 35 dönüm ekiyorum. Aynı zamanda üreticilerimizin yarısı da çileğe dönüş yaptı. Her iki ürünü de yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Yenice'nin kapya cinsi kırmızıbiber fideleri toprakla buluştu
Yenice'nin kapya cinsi kırmızıbiber fideleri toprakla buluştu
Yenice'nin kapya cinsi kırmızıbiber fideleri toprakla buluştu
Yenice'nin kapya cinsi kırmızıbiber fideleri toprakla buluştu
Yenice'nin kapya cinsi kırmızıbiber fideleri toprakla buluştu
Yenice'nin kapya cinsi kırmızıbiber fideleri toprakla buluştu
Yenice'nin kapya cinsi kırmızıbiber fideleri toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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