Yenice Belediye Başkanı Çaylı'dan Karabükspor'a moral kahvaltısı

20.09.2019 14:15

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı yarın Eyüpspor ile karşılaşacak olan Kardemir Karabükspor'a kahvaltı ikramında bulundu.



Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı Belediye Meclis Üyesi Fehmi Hatıl ile birlikte Kardemir Karabükspor yönetimini teknik heyet ve oyuncularını Yenice Ihlamur Teras ve Bungalow Konaklama Tesisi'nde moral kahvaltısında ağırladı. TFF 2.Lig'in 4.haftasında yarın kendi evinde Eyüpspor'u konuk edecek Karabükspor'u Yenice'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ve ligde başarılar dileyen Zeki Çaylı'ya Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel ve Asbaşkan Serdal Acar desteklerinden ötürü teşekkür ederek kulüp ürünlerinden oluşan bir hediye paketi takdim etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA